APEC 27: Thúc đẩy mở rộng hợp tác thương mại

Covid-19. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhấn mạnh thương mại từng là động lực cho tăng trưởng và thịnh vượng tại APEC từ khi diễn đàn được thành lập 30 năm trước. Bà Ardern tuyên bố các nền kinh tế “không được lặp lại sai lầm của lịch sử” khi theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ trong bối cảnh khu vực đang đương đầu với thách thức kinh tế lớn nhất thế hệ.

Phát biểu từ Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở sẽ là nền tảng cho sự thịnh vượng của khu vực. Giữa nguy cơ các nước có xu hướng “hướng nội” trong thời điểm nền kinh tế toàn cầu suy sụp, Thủ tướng Suga nhấn mạnh điều cực kỳ quan trọng là phải tạo ra những quy tắc cho nền kinh tế toàn cầu tự do và công bằng. Nhà lãnh đạo này cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), hướng đến thành lập Khu vực thương mại tự do của châu Á - Thái Bình Dương và mở rộng Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Theo Reuters, Nhật Bản đang muốn kêu gọi Trung Quốc và Anh tham gia CPTPP. Phát biểu tại hội nghị tối qua, Chủ tịch Tập Cận Bình nói Trung Quốc đang tích cực cân nhắc gia nhập CPTPP, trong khi chính phủ Anh cũng được cho là đã công bố ý định gia nhập.