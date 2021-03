ASEAN - New Zealand phối hợp đảm bảo an ninh ở Biển Đông

Tại đối thoại, ASEAN và New Zealand khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông.

New Zealand nhấn mạnh ủng hộ ASEAN phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin, đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC, xây dựng COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982

Các nước cũng trao đổi về những diễn biến gần đây tại Myanmar, kêu gọi nỗ lực kiềm chế, giảm bạo lực; sẵn sàng hỗ trợ Myanmar tăng cường đối thoại.