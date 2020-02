Bác sĩ cảnh báo nguy cơ tái nhiễm virus corona ở bệnh nhân COVID-19 đã bình phục

Trang tin Taiwan News (Đài Loan) dẫn lời các bác sĩ ở Vũ Hán tiết lộ một số bệnh nhân được xác định hồi phục vẫn có nguy cơ bị tái nhiễm.

Một bác sĩ cho biết: “Bệnh nhân hồi phục có nguy cơ cao tái nhiễm. Các loại thuốc dùng để điều trị virus Corona chủng mới có tác dụng phụ đối với mô tim bệnh nhân, dẫn đến nguy cơ ngừng tim".

“Một vài bệnh nhân hồi phục lần đầu tiên bằng hệ thống miễn dịch của chính họ. Tuy nhiên, thuốc điều trị có tác dụng phụ gây hại mô tim. Khi bị nhiễm lần thứ hai, kháng thể không thể giúp ích gì và bệnh nhân có nguy cơ đột tử vì bệnh suy tim”, bác sĩ nói.

“Virus Corona chủng mới có thể đánh lừa bộ xét nghiệm. Trong một số trường hợp, ảnh chụp CT cho thấy cả hai phổi đều bị nhiễm trùng nhưng xét nghiệm 4 lần vẫn ra kết quả âm tính với virus Corona chủng mới. Xét nghiệm đến thứ 5 mới có kết quả dương tính”, theo bác sĩ.

Trong nghiên cứu mới công bố trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ tìm chứng cứ cho thấy virus Corona chủng mới có cơ chế lây nhiễm nhanh như bệnh cúm hơn là Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (cũng do chủng virus Corona gây ra). Kết luận được đưa ra sau khi nhóm nghiên cứu phân tích mẫu bệnh phẩm của 18 bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới.