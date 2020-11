Bầu cử Mỹ: Nhà Trắng thêm hàng rào, các thành phố Mỹ tăng cường an ninh

Lớp hàng rào bổ sung đã được dựng lên xung quanh Quảng trường Lafayette, dọc theo đại lộ Pennsylvania từ Nhà Trắng, khu vực đã xảy ra b iểu tình chống phân biệt chủng tộc vào tháng 6, theo Đài CBS.

Việc dựng hàng rào chỉ tạm thời, và nằm trong số các biện pháp được triển khai tại thủ đô Washington D.C. cũng như tại các thành phố khác của Mỹ nhằm đề phòng các vụ biểu tình quá khích vào thời điểm bầu cử tổng thống Mỹ.

Nhiều cửa hàng, cơ sở kinh doanh ở khu trung tâm Washington D.C đã che toàn bộ cửa kính bằng những tấm chắn, chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp những người biểu tình quá khích đập phá.

Nhà Trắng được tăng cường bảo vệ Reuters

Trong cuộc họp báo hồi tuần trước, Cảnh sát trưởng Washington D.C Peter Newsham cho hay: “Chúng tôi hoan nghênh người dân đến D.C thể hiện quyền của họ theo như quy định của Tu chính án thứ nhất, nhưng chúng tôi sẽ không khoan nhượng trước các hành động bạo lực hoặc phá hoại”.

Trong khi đó, chính quyền thủ đô Mỹ đang cân nhắc khả năng phong tỏa đường phố ở khu trung tâm vào ngày bầu cử.

Các cửa hàng ở Washington D.C cũng được dựng hàng rào chắn Reuters

Tại những thành phố lớn của Mỹ, nhiều cơ sở kinh doanh cũng tăng cường bảo vệ các khung cửa kính, trong khi những công ty khác chuẩn bị trước các kịch bản phòng ngừa khủng hoảng, hoặc đóng cửa cả tuần vì sợ bạo động. Các thống đốc và giới chức bầu cử kêu gọi mọi người kiên nhẫn và cẩn trọng trước những tin đồn có thể phát tán trong quá trình kiểm phiếu.

Bên cạnh đó, báo cáo chung do tổ chức Dự án Dữ liệu Vị trí và Sự kiện Xung đột Vũ trang phối hợp với MilitiaWatch hồi tuần trước cảnh báo rằng các nhóm vũ trang hiện là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an toàn và an ninh của cử tri Mỹ, đặc biệt ở các bang Pennsylvania, Georgia, Michigan, Wisconsin và Oregon.