Bầu cử tổng thống Mỹ 2020: Gay cấn phút chót

Rạng sáng 4.11 (giờ Mỹ, tức tối qua 4.11 theo giờ VN), Tổng thống Donald Trump đã thắng ở một loạt các bang chiến địa đóng vai trò then chốt nếu ông muốn tái đắc cử, bao gồm Florida, Ohio và Iowa, theo báo The New York Times. Trong khi đó, ứng viên Dân chủ Joe Biden tự tin nắm chắc chiến thắng tại các bang chủ chốt ở khu vực miền Bắc và cả bang chiến địa Arizona.