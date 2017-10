Hồi cuối tuần, liên quân Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn chính thức tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Raqqa. Đây là cứ điểm lớn nhất của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và bị tổ chức này chiếm làm “thủ phủ” từ năm 2014. Cùng với sự kiện giải phóng thành phố Mosul tại Iraq hồi tháng 7, giới quan sát đánh giá “đế chế IS” đã sụp đổ và hiện tổ chức này chỉ còn kiểm soát một số vùng đất hẻo lánh, hiểm trở trong khu vực. Tuy nhiên, các lực lượng chống IS vẫn chưa thể hoàn thành một trong những nhiệm vụ chủ chốt nhất là tìm ra thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi.

Lần cuối cùng al-Baghdadi xuất hiện công khai là vào tháng 7.2014 và từ đó đến nay, tung tích người này là một thách thức lớn cho giới an ninh, tình báo các nước. Trước đây, thủ lĩnh IS được cho là thường xuyên qua lại giữa Raqqa và Mosul và “mỗi đêm ngủ ở một nơi khác nhau”. Đến nay, cả hai thành phố này đều đã thoát khỏi bóng ma IS nhưng vẫn không hề có dấu tích nào của al-Baghdadi. CNN dẫn lời nguồn tin tình báo Mỹ và Iraq suy đoán có thể ông ta đã được hộ tống đào tẩu đến thung lũng sông Eupharates, dải đất lớn cuối cùng còn trong tay IS, nằm ở vùng biên giới giữa Iraq và Syria. Nếu tin này được xác nhận thì việc tìm diệt sẽ gặp nhiều khó khăn vì khu vực này rất hiểm trở và máy bay rất dễ bị phát hiện. Trong khi đó, truyền thông Trung Đông loan tin thủ lĩnh IS đã sớm bỏ chạy từ Raqqa sang Sirte ở Libya. Thậm chí, có tin ngay cả trong nội bộ IS cũng chỉ có một số ít đầu não cộm cán mới biết thủ lĩnh tối cao đang ở đâu.

Trả lời phóng viên hồi cuối tháng 8, tướng Stephen Townsend trong buổi họp báo cuối cùng trên cương vị chỉ huy lực lượng Mỹ tại Iraq nhấn mạnh: “Tôi thực sự không biết hắn ta đang ở đâu” và cho biết chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy al-Baghdadi đã chết. Hiện Mỹ đang treo thưởng 25 triệu USD (hơn 567 tỉ đồng) cho ai cung cấp thông tin về tung tích của thủ lĩnh IS nhưng đến nay vẫn chưa mang lại kết quả.

Hồi tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ thông báo nhiều khả năng đã tiêu diệt được al-Baghdadi trong một trận không kích tại Raqqa. Sau đó, thêm một số nghị sĩ nước này và cả Iran đều xác nhận “gần 100%” là thủ lĩnh IS đã chết. Tuy nhiên, đến ngày 28.9, IS bất ngờ công bố đoạn băng ghi âm dài 45 phút được cho là của al-Baghdadi. CNN dẫn lời ông Timothy Barrett, phát ngôn viên Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ, nhận định giọng nói của al-Baghdadi trong đoạn băng “có vẻ là thật”.

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định sau những thất bại liên tiếp, ngày tàn của IS “đã trong tầm mắt”. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo nếu al-Baghdadi đã kịp lẩn trốn thì có thể phải mất nhiều năm mới có thể bắt giữ hoặc tiêu diệt ông ta và hiểm họa IS sẽ không thể sớm bị triệt tiêu hoàn toàn.

Ngọc Mai