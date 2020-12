Bí ẩn vẫn bao trùm vụ tấn công mạng ở Mỹ

Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) và Cơ quan Quản lý an ninh hạt nhân quốc gia (NNSA), phụ trách hoạt động của kho vũ khí hạt nhân Mỹ, đã liên tục cập nhật cho quốc hội các diễn biến mới xung quanh âm mưu đột nhập các mạng lưới máy tính của những cơ quan này, theo tờ Politico hôm qua 23.12. Trong khi thừa nhận tin tặc đã tìm cách xâm nhập Phòng Thí nghiệm quốc gia Los Alamos và văn phòng của NNSA tại bang Nevada thông qua lỗ hổng phần mềm do Hãng SolarWinds phát triển, các quan chức Mỹ bác bỏ khả năng hệ thống cả hai nơi đã bị chọc thủng.

Hiện toàn bộ các phòng thí nghiệm quốc gia của Mỹ tạm thời đóng cửa và gỡ bỏ tất cả phần mềm của SolarWinds khỏi hệ thống. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và đến nay cả DOE lẫn NNSA thú nhận chưa thể nắm được bức tranh toàn cảnh về mức độ ảnh hưởng của vụ tấn công mạng vừa qua, hoặc cần thêm nguồn lực gì để tăng cường năng lực phòng vệ nhằm tránh nguy cơ tái diễn. Quá trình điều tra nội bộ rất phức tạp và tốn nhiều thời gian vì phần mềm SolarWinds được sử dụng rộng rãi trong công tác quản lý an ninh hạt nhân của các phòng thí nghiệm quốc gia, cơ sở chế tạo nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân, cũng như sản xuất lò phản ứng cho các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ.

Bên cạnh DOE và NNSA, đến nay đã xác định được ít nhất 200 bộ ngành và tổ chức khác của Mỹ trúng đòn tấn công của tin tặc nặc danh, những kẻ lợi dụng nhược điểm của phần mềm SolarWinds để xâm nhập mạng máy tính. Tổng thống tân cử Joe Biden hôm qua chỉ trích chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thất bại trong việc ưu tiên tăng cường an ninh mạng trong suốt 4 năm cầm quyền. Theo The Hill dẫn lời ông Biden, an ninh mạng là một trong những mối đe dọa khủng khiếp nhất mà nước Mỹ đang phải đối mặt, và cần phải giải quyết vấn đề này như đối phó “các dòng vũ khí phi truyền thống”. Đồng thời, ông Biden kêu gọi ông Trump hãy nhanh chóng tìm ra và công khai danh tính kẻ đứng sau âm mưu trên, mà theo ông Biden là không loại trừ Nga.