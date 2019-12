Bị cắt khỏi phim 'Ở nhà một mình 2: Lạc ở New York', ông Trump nói gì?

Ông Trump nổi tiếng khi xuất hiện trong một cảnh của bộ phim “Home Alone 2: Lost in New York”, được công chiếu lần đầu vào năm 1992 trong lúc ông làm chủ khách sạn Plaza ở New York, một địa điểm quan trọng trong bộ phim, theo tờ The Telegraph ngày 27.12.

Cách đây vài ngày, ông Trump còn nói rằng được xuất hiện trong phim là "vinh dự". Tuy nhiên, trong đợt chiếu lại phim “Home Alone 2: Lost in New York” mới đây nhân Giáng sinh, Đài truyền hình CBC của Canada đã cắt cảnh có mặt của ông Trump trong phim, khiến nhiều người ủng hộ ông Trump nổi giận. CBC lập luận việc biên tập lại phim nhằm tiết kiệm thời gian và việc làm này diễn ra hồi năm 2014, hai năm trước khi ông Trump thắng cử.

Tổng thống Trump phản ứng bằng cách viết đùa trên tài khoản Twitter cá nhân rằng việc cắt ông khỏi cảnh phim nói trên là do Thủ tướng Trudeau chỉ đạo thực hiện. “Bộ phim sẽ không bao giờ giống như trước! (chỉ nói đùa). Tôi đoán Justin T không thích việc tôi thúc ông ấy phải chi thêm tiền liên quan đến NATO hoặc thương mại !”, ông Trump viết.

[VIDEO] Tổng thống Trump trở thành tổng thống Mỹ thứ 3 bị luận tội trong lịch sử

Trước đó, Tổng thống Trump gọi ông Trudeau là "kẻ hai mặt” sau khi một đoạn phim bị rò rỉ cho thấy thủ tướng Canada dường như chế giễu tổng thống Mỹ do hai bên bất đồng về mức phí thành viên của Canada vào NATO tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi đầu tháng 12.2019.

Tổng thống Trump phát biểu với giới phóng viên hôm 4.12 rằng Canada có tiền và nên chi đủ mức 2% GDP cho ngân sách quốc phòng của nước này như cam kết của các thành viên NATO. Theo hãng tin UPI, Canada được cho là chỉ chi 1,31% GDP cho quốc phòng trong năm 2019, bằng mức của năm 2018.