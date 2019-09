Bị gà trống đá, bà cụ nhặt trứng tử vong

Theo Fox News ngày 5.9, người phụ nữ không nêu tên bị gà đá trúng vị trí giãn tĩnh mạch chân trái và ngã xuống, sau đó thiệt mạng do bị mất máu.

Khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy nạn nhân có 2 vết cắt ở chân, trong đó có một vết ngay tĩnh mạch bị giãn.

Báo cáo đăng trên chuyên san Forensic Science, Medicine and Pathology cho biết nạn nhân thiệt mạng do bị kiệt máu từ vết thương ở chân do gà đá. Nạn nhân là người bị cao huyết áp và tiểu đường type 2.

Các chuyên gia cho rằng sự việc là rất hiếm nhưng “cho thấy rằng dù là vật nuôi khá nhỏ trong nhà nhưng cũng có thể gây ra những vết thương chết người nếu chủ nhân có vị trí mạch dễ bị thương tổn”.

Theo bệnh viện MayoClinic (Mỹ), bất cứ mạch máu nào dưới da cũng có thể bị giãn nhưng thường thấy nhất ở chân. Ngoài việc ảnh hưởng đến thẩm mỹ, giãn tĩnh mạch chân cũng có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Giãn tĩnh mạch chân thường do nguyên nhân các van bị yếu hoặc tổn thương và liên quan đến nhiều yếu tố như tuổi tác, giới tính, tiền sử gia đình , béo phì, ngồi hoặc đứng quá lâu.

Sự việc trên xảy ra giữa lúc nhiều người tại Mỹ lo ngại sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh (CDC) tại nước này cho hay hơn 1.000 người ở 49 tiểu bang bị nhiễm khuẩn salmonella từ gia cầm nuôi tại nhà, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 175 người nhập viện.