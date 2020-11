Bí mật tổ chức đám cưới giữa dịch Covid-19, bị phạt 15.000 USD

Đám cưới được các lãnh đạo của giáo phái Do Thái giáo Hasidim tổ chức trong vòng bí mật vào ngày 8.11, và thành công qua mắt chính quyền địa phương, cho đến khi những hình ảnh của lễ cưới xuất hiện trên mạng sau đó, theo báo The New York Times hôm 24.11.

Vào tháng 10, giới chức tiểu bang áp dụng các biện pháp giới hạn tại một số khu vực thuộc Brooklyn và Queens , nơi có cộng đồng dân số Do Thái giáo Chính thống đông đảo sau khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính tại đây vượt qua 4%.

Tuy nhiên, nhiều người dân đã phản ứng vì bị giới hạn hoạt động, trong đó có hạn chế số tín đồ được tụ tập tại các giáo đường.

Khi biết về đám cưới trái luật, với thông tin xuất hiện trên tờ báo địa phương và video quay lễ cưới được tải lên mạng, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio tuyên bố phạt 15.000 USD (gần 350 triệu đồng) đối với những người tổ chức.

Ông Blasio cho hay sẽ có thêm các mức phạt bổ sung trong thời gian tới, gọi đây là “điều không thể chấp nhận được” trong lúc thành phố New York phải chống chọi trước sự trở lại của dịch Covid-19

Đám cưới đã kéo dài hơn 4 giờ, và hoàn toàn không đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội cũng như đeo khẩu trang.