Phong trào BDS ủng hộ các cuộc tẩy chay, tước bỏ, trừng phạt chống Israel theo cách phi bạo lực để thúc đẩy cuộc đấu tranh cho nền độc lập của Palestine. Với hàng ngàn tình nguyện viên trên khắp thế giới, BDS thường kêu gọi các doanh nghiệp, nghệ sĩ và trường đại học cắt đứt quan hệ với Israel. Theo Reuters, Israel xem BDS là mối đe dọa nghiêm trọng cho nhà nước Do Thái, đồng thời tố BDS chống lại người Do Thái. Tuy nhiên, BDS bác bỏ cáo buộc này, nói rằng họ chỉ muốn Israel ngưng chiếm đóng các khu vực của người Palestine. Theo tờ Haaretz, Bộ Các vấn đề chiến lược Israel hôm 7.1 cũng đã công bố danh sách 20 tổ chức nước ngoài tham gia phong trào BDS. Do nằm trong danh sách “đen”, các thành viên của những tổ chức trên bị cấm nhập cảnh vào Israel cũng như cư trú tại đây.