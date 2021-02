Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu quan điểm về hàng loạt vấn đề nóng liên quan BiểnĐông

Về thông tin Pháp điều tàu ngầm tấn công hạt nhân SNA Emeraude đến tuần tra ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, thượng tôn pháp luật, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển… là mục tiêu, lợi ích, trách nhiệm và nguyện vọng chung của tất cả quốc gia và cộng đồng quốc tế. “Chúng tôi cho rằng, hoạt động trên Biển Đông của tất cả các quốc gia cần đóng góp vào mục tiêu chung này”, bà Hằng nhấn mạnh.