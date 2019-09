Bộ trưởng giao thông Mỹ bị điều tra lợi dụng chức vụ mưu lợi riêng

Foremost là công ty hàng hải do cha của bà là James Chao sáng lập. Bà Triệu là phu nhân của lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell , đồng minh quan trọng của Tổng thống Trump tại quốc hội.

“Ủy ban đang điều tra nghi vấn bà có thể đưa ra các thông tin sai lệch, những hành vi có thể mang lại lợi ích cho công ty mà bà đang có cổ phần, và việc bà có tuân thủ các quy định về đạo đức cũng như yêu cầu công khai tài chính hay không”, theo bức thư do Chủ tịch Elijah Cummings và nghị sĩ Raja Krishnamoorthi đồng ký tên.

Phát ngôn viên của bà Triệu cho hay nữ bộ trưởng sẽ thực hiện yêu cầu của ủy ban.

Công ty Foremost có trụ sở tại New York nhưng hoạt động kinh doanh chính tại Trung Quốc . Báo The New York Times và Politico đưa tin bà Triệu có thể đã lợi dụng chức vụ trong chính phủ để làm lợi cho công ty và tăng ảnh hưởng và vị thế của công ty với chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc đã cấp những khoản vay hàng triệu USD có lãi suất thấp cho Foremost để mua các tàu vận tải mang cờ nước ngoài.