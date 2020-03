Bước chuyển quan trọng của Tòa thánh Vatican

Giáo hoàng Pius XII lãnh đạo Tòa thánh từ năm 1939 đến năm 1958 và từng được xem là vị giáo hoàng gây tranh luận nhiều nhất với sự bất đồng quan điểm lớn nhất. Câu chuyện về vị giáo hoàng này như thế nào chỉ có Tòa thánh Vatican rõ nhất nhưng trước đây mọi tài liệu lưu trữ liên quan đều bị cấm công bố. Cách làm này khiến dư luận lại càng thêm tò mò.

Điều mà dư luận quan tâm đến vị giáo hoàng này là ông đã đóng vai trò gì trong thời kỳ chế độ Đức quốc xã diệt chủng người Do thái, vị giáo hoàng này có biết về chủ định và hành động của phát xít Đức hay không, đã tìm cách cứu người Do thái bị Đức quốc xã truy sát hay đã làm ngơ để mặc phát xít Đức diệt chủng người Do thái.