Bước ngoặt mới của châu Âu ở Indo-Pacific

Như Thanh Niên đã thông tin, Hội đồng châu Âu ngày 17.9 cũng công bố chiến lược Indo-Pacific . Theo đó, Indo-Pacific ngày càng trở nên quan trọng về mặt chiến lược đối với EU. Tuy nhiên, các động lực hiện tại ở Indo-Pacific đã làm phát sinh cạnh tranh địa chính trị gay gắt, làm gia tăng căng thẳng về thương mại và chuỗi cung ứng các lĩnh vực công nghệ, chính trị và an ninh. Vì thế, EU quyết định đẩy mạnh cam kết chiến lược với Indo-Pacific và đặt ra 7 lĩnh vực chính: sự thịnh vượng bao quát và bền vững, chuyển đổi xanh, quản lý đại dương, quản trị số và đối tác, năng lực kết nối, an ninh quốc phòng , an ninh con người.