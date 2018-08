Châu Á trước viễn cảnh “bão nhiệt”

Trong thời điểm nhiều nơi trên thế giới hứng chịu thời tiết nóng bất thường trong vài tháng qua, giới khoa học cảnh báo về những đợt nóng khủng khiếp, được gọi là “bão nhiệt”, sẽ xuất hiện ngày càng thường xuyên. Tờ South China Morning Post dẫn nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính vào năm 2030, tình trạng chết vì nắng nóng ở những quốc gia và vùng lãnh thổ phát triển hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương có thể tăng 1.488 trường hợp so với mức trung bình hiện nay. Đối với phần còn lại của khu vực, con số này là 21.000 ca. Trên phạm vi toàn cầu, nhiệt độ ngoài trời tiếp tục gia tăng và có thể gây ra khoảng 250.000 cái chết mỗi năm trong giai đoạn 2030 - 2060 do sốc nhiệt, bệnh nhiệt đới, suy dinh dưỡng và tiêu chảy.

Theo chuyên san PLOS Medicine, trung bình số người thiệt mạng do bão nhiệt tại Nhật Bản, hiện hơn 2.000 người/năm, có thể tăng 170% trong giai đoạn 2030 - 2080. Tại Philippines có thể tăng tới 1.300% so với 322 ca tử vong mỗi năm như hiện nay. Nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) dự đoán tình trạng ấm lên toàn cầu có thể biến khu vực đồng bằng phía bắc Trung Quốc, nơi 400 triệu người đang sinh sống, thành vùng đất chết. Tính đến cuối thế kỷ 21, khu vực này sẽ đối mặt với những cơn bão nhiệt có thể khiến người khỏe mạnh tử vong trong vòng vài giờ hoạt động ngoài trời.

Trong 15 ngày bão nhiệt ập xuống Hồng Kông hồi tháng 5, nhiệt độ trong các căn hộ chật chội và tù túng được ghi nhận cao hơn từ 1 – 5 độ C so với ngoài trời. Thậm chí một căn ở quận Nguyên Lãng “tấc đất tấc vàng” nóng đến 42 độ C, theo Tổ chức Cộng đồng vì xã hội Hồng Kông. Bán đảo Triều Tiên trải qua đợt nóng khủng khiếp kể từ giữa tháng 7, đẩy nhiệt độ lên mức kỷ lục 40,7 độ C tại TP.Hongcheon (Hàn Quốc) và tính đến cuối tuần qua, đã có ít nhất 42 người thiệt mạng tại nước này. Nhà chức trách CHDCND Triều Tiên không công bố thương vong cụ thể nhưng cho biết miền Bắc đang trải qua “đợt thiên tai chưa từng có” khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, theo tờ Rodong Sinmun. Ở Nhật Bản, trận bão nhiệt kéo dài từ đầu tháng 7 đến nay đã khiến ít nhất 116 người chết và gần 60.000 người nhập viện hoặc phải trải qua chăm sóc y tế. Theo Kyodo News, Cơ quan Khí tượng Nhật phải tuyên bố tình trạng thảm họa sau khi nhiệt độ kỷ lục 41,1 độ C được ghi nhận tại TP.Kumagaya ngày 23.7.