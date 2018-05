Chê 'quá bất tiện', Tổng thống Trump không chịu thay điện thoại để bảo mật

Tổng thống Donald Trump đã gạt bỏ những cảnh báo của quan chức Nhà Trắng về việc cải thiện bảo mật điện thoại di động và vẫn tiếp tục dùng thiết bị thiếu an toàn, khiến ông có thể bị theo dõi hoặc bị tấn công mạng, theo trang Politico ngày 21.5.



Hai quan chức Mỹ cấp cao giấu tên nói rằng Tổng thống Trump hiện sử dụng ít nhất 2 điện thoại iPhone do Nhà Trắng cung cấp. Một chiếc chỉ để gọi trong khi chiếc còn lại có cài một số ứng dụng của các báo đài và Twitter.

Dù thiết bị định vị vệ tinh GPS trên 2 điện thoại này đã được ngắt kích hoạt nhưng giới chuyên gia cảnh báo chiếc điện thoại dùng để gọi có camera và microphone, những bộ phận có thể bị tin tặc tấn công và theo dõi tổng thống.

Trong khi đó, chiếc iPhone dùng để sử dụng Twitter chưa được kiểm tra an ninh trong khoảng 5 tháng qua. Việc này phá vỡ quy tắc an ninh so với những chính quyền trước. Tổng thống Barack Obama thường được kiểm tra điện thoại sau mỗi tháng.

Các trợ lý Nhà Trắng được cho đã nhiều lần thuyết phục Tổng thống Trump thay đổi chiếc điện thoại để dùng Twitter vào mỗi tháng nhưng bị tổng thống phản đối vì cho rằng việc này “quá bất tiện”.

Việc Tổng thống Trump từ chối các biện pháp bảo mật có thể khiến ông trở thành mục tiêu của những nhóm tin tặc, theo giới cựu quan chức an ninh quốc gia Mỹ nhận định. Nhà Trắng hồi tháng 1 đã cấm nhân viên sử dụng điện thoại cá nhân tại công sở sau nhiều vụ rò rỉ thông tin. Trong khi đó, từng có tin cho rằng điện thoại của Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly bị xâm nhập ít nhất là từ tháng 12.2016.