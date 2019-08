'Chiến tranh với Iran sẽ là mẹ của mọi cuộc chiến'

“Cộng hòa Hồi giáo Iran ưu tiên đối thoại và đàm phán. Nếu Mỹ thật sự muốn đối thoại thì trước tiên họ nên dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận”, Tổng thống Hassan Rouhani phát biểu tại trụ sở Bộ Ngoại giao Iran ngày 6.8.

Reuters dẫn lời Tổng thống Rouhani nhấn mạnh Iran sẵn sàng đối thoại bất kể Mỹ có còn tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hay không, đồng thời cảnh báo: “Hòa bình với Iran là mẹ của mọi hòa bình nhưng chiến tranh với Iran cũng là mẹ của mọi cuộc chiến”.

Theo Tổng thống Rouhani, nếu Mỹ muốn đối thoại thì phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng. “Các vị không thể làm tổn hại an ninh của chúng tôi và mong đợi an ninh cho chính mình. Hòa bình đổi hòa bình và dầu đổi dầu. Các vị không thể nói sẽ ngăn chúng tôi xuất khẩu dầu mỏ. Không thể có chuyện các vị tự do tại eo biển Hormuz còn chúng tôi thì không tại eo biển Gibraltar”, nhà lãnh đạo Iran tuyên bố.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang từ sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân hồi tháng 5.2018 và thực thi chiến dịch gây sức ép tối đa bằng các lệnh cấm vận, chủ yếu ngăn chặn Tehran xuất khẩu dầu mỏ.

Hai bên suýt xảy ra xung đột vũ trang hồi tháng 6 khi Iran bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ và sau các vụ tấn công tàu dầu tại vùng Vịnh mà nước này bị cáo buộc đứng đằng sau.

Mặt khác, đồng minh của Mỹ là Anh hồi đầu tháng 7 bắt giữ một tàu dầu của Iran tại vùng biển gần Gibraltar với cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận của EU lên Syria. Iran sau đó bắt tàu dầu của Anh tại eo biển Hormuz trong động thái nhằm đáp trả.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 5.8 thông báo nước này đang gia nhập lực lượng bảo vệ an ninh cho tàu thuyền thương mại tại vùng Vịnh do Mỹ đề xuất.

Anh và các nước châu Âu thời gian qua ngần ngại trong việc gia nhập sáng kiến của Mỹ vì mâu thuẫn về việc Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cùng ngày tái khẳng định nước này sẽ không làm theo hành động của Anh trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ hoan nghênh điều này. Theo tờ The Guardian, các nguồn thạo tin tại Anh tiết lộ dù nước này tham gia liên minh an ninh với Mỹ nhưng sẽ không cùng Washington cấm vận Tehran.