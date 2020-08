Chính quyền Mỹ giảm xét nghiệm người tiếp xúc ca mắc Covid-19, giới chuyên gia phản đối

Tuyên bố mới đảo ngược hoàn toàn quan điểm trước đây của CDC là xét nghiệm tất cả người tiếp xúc với ca mắc bệnh Covid-19, theo Reuters.

Đài CNN và tờ The New York Times đồng loạt đưa tin các quan chức cấp cao của chính phủ Tổng thống Donald Trump gây áp lực buộc CDC âm thầm thay đổi khuyến nghị về xét nghiệm hồi đầu tuần này. Lý do là Tổng thống Trump đã nhiều lần đề nghị xét nghiệm ít hơn và đổ lỗi cho việc xét nghiệm quá nhiều khiến nước Mỹ trông giống như đang chống dịch rất yếu kém.