Chính quyền Tổng thống Trump lại bị kiện

Ba tiểu bang New York , New Jersey và Hawaii cùng hai thành phố New York (bang New York) và San Francisco (bang California) đã nộp đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump với cáo buộc gây ảnh hưởng cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 khi cản trở hoạt động của bưu chính Mỹ (USPS).