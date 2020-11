Chú bồ câu đắt nhất thế giới có giá gần 44 tỉ đồng

Hãng Reuters đưa tin một con chim bồ câu đua 2 năm tuổi tên New Kim vừa được bán với giá kỷ lục 1,6 triệu euro (gần 44 tỉ đồng) tại phiên đấu giá ở Bỉ vừa kết thúc ngày 15.11.

Trong tuần qua, có khách đã đưa ra giá 1,32 triệu euro, vượt kỷ lục 1,252 euro cho một chú bồ câu Bỉ khác tên Armando được bán hồi tháng 3 năm 2019.

Giá cho New Kim tăng vọt đầy kịch tính trong 30 phút cuối phiên đấu giá vào ngày 15.11. “Những mức giá kỷ lục này thật khó tin, vì đây là một con bồ câu mái. Armando là trống và thường giá con trống cao hơn vì nó phối giống để sản sinh nhiều con hơn”, theo ông Nikolaas Gyselbrecht sáng lập công ty đấu giá Pipa ở Bỉ.

Ông cho biết New Kim chỉ mới 2 tuổi và chỉ mới đua vào năm 2018 khi đạt danh hiệu chim bồ câu đua non tuổi nhất ở Bỉ và đã “về hưu” sớm. Bồ câu thường sinh sản đến năm 10 tuổi nên New Kim sẽ có thể sinh sản nhiều con.