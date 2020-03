'Con sâu' này là họ hàng xa 555 triệu năm tuổi của loài người?

Các nhà nghiên cứu cho biết loài sinh vật nhỏ bé, bề ngoài giống một con sâu tròn mập và kích thước chỉ bằng hạt gạo, lại là một trong những ví dụ sơ khai nhất về sinh vật đối xứng hai bên.

Sinh vật đối xứng là nhóm có mặt trước và mặt sau, phần lồi xuống và bên trái – phải, kết nối bằng ruột.

Người, lợn, nhện và bươm bướm đều thuộc nhóm này, nhưng các sinh vật như sứa không phải.

Sinh vật đối xứng cũng là bước tiến đóng vai trò cách mạng, mang đến sự thay đổi hoàn toàn cho sự sống ban đầu trên Trái đất.

Đồng tác giả báo cáo, tiến sĩ Scott Evans, đang công tác tại Bảo tàng Quốc gia Smithsonian về Lịch sử Tự nhiên (Mỹ), thậm chí còn cho rằng sinh vật mà họ tìm được có lẽ là hóa thạch cổ nhất từ trước đến nay về sinh học đối xứng hai bên.

Nhóm của ông đặt tên cho hóa thạch này là Ikaria wariootia, theo báo cáo trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences.

Dựa trên phát hiện mới, các chuyên gia rút ra kết luận quan trọng: các sinh vật đối xứng hai bên đã tiến hóa trong giai đoạn Kỷ Ediacara, từ 571 đến 539 triệu năm trước.

Trước đó, con người chỉ lần mò theo dấu vết của chúng dựa trên các đường rãnh mà Ikaria wariootia để lại khi di chuyển trên các bề mặt.