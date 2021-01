Covid-19 thêm nhiều diễn biến xấu

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc hôm qua cho hay Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 115 ca mắc Covid-19 trong ngày 12.1, con số cao nhất trong hơn 5 tháng. Theo Reuters, trong số đó có 107 ca lây nhiễm trong nước và chưa kể 38 ca không có triệu chứng.

Trong khi đó, diễn biến đại dịch tiếp tục đáng lo ngại tại Mỹ khi nước này ghi nhận kỷ lục 4.470 ca tử vong trong ngày 12.1 (giờ địa phương), con số cao nhất kể từ đầu dịch, nâng tổng số ca tử vong tại Mỹ lên hơn 380.000. Cùng ngày, Mỹ ghi nhận thêm 235.000 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên hơn 22,8 triệu.

Trong một diễn biến khác liên quan vắc xin Covid-19, Reuters dẫn lời giám đốc Trung tâm phản gián và an ninh quốc gia Mỹ William Evanina bày tỏ lo ngại về nguy cơ Trung Quốc và Nga can thiệp vào chiến dịch tiêm vắc xin ở Mỹ. Ông Evanina cho hay đang phối hợp với quân đội cùng Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh nhằm đảm bảo vận chuyển vắc xin an toàn từ nhà sản xuất đến người được tiêm ngừa.