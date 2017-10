Dư luận trong nhiều tháng qua đồn đoán ông Comey đứng sau tài khoản này, bởi triết gia Niebuhr chính là chủ đề nghiên cứu luận văn tốt nghiệp đại học của ông, theo AFP.



Cựu giám đốc FBI đã xác nhận thông tin này và đăng kèm hình ảnh ông đứng trên một con đường ở bang Iowa và nhìn về phía xa.

Goodbye Iowa. On the road home. Gotta get back to writing. Will try to tweet in useful ways. pic.twitter.com/DCbu3Yvqt3