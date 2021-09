Cựu mục sư lãnh án 14 năm tù vì lừa tiền nhiều người Việt tại Mỹ

Hãng AP ngày 25.9 đưa tin một cựu mục sự tại Nam California (Mỹ) vừa bị tuyên án 14 năm tù vì đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân với số tiền lên đến 33 triệu USD bằng hình thức góp vốn.

Tòa án cũng buộc cựu mục sư Kent R.E. Whitney (39 tuổi) trả lại số tiền hơn 22 triệu USD. Trước đó, bị cáo đã nhận tội vào năm ngoái về hành vi lừa đảo và gian lận kê khai thuế thu nhập.

Ủy ban Chứng khoán và hối đoái Mỹ (SEC) cho biết ông Whitney và một đồng phạm đã lừa đảo nhằm vào cộng đồng người Việt tại California từ năm 2014-2019.

Vào năm 2014, mục sư này thành lập nhà thờ Church for the Healthy Self (CHS) tại thành phố Westminter, quận Cam, bang California.

Thông qua những đoạn video trên YouTube và quảng cáo trên truyền hình cũng như đài phát thanh tiếng Việt tại quận Cam, mục sư này hứa hẹn với nhà đầu tư rằng sẽ được hưởng lãi suất ít nhất 12%, cao hơn các chương trình đầu tư khác.

Bên cạnh đó, ông còn hứa hẹn các nhà đầu tư sẽ được miễn thuế thu nhập và được bảo hiểm tiền gửi từ các tổ chức bảo hiểm uy tín. Các nhà đầu tư sẽ kiếm thêm 100 USD tiền thưởng nếu kêu gọi gia đình, bạn bè đầu tư 10.000 USD.

Thời điểm thành lập CHS, ông Whitney vừa ra tù vài tháng, sau khi thụ án 44 tháng tù giam về hành vi lừa đảo hơn 600.000 USD của 10 nhà đầu tư. Đến năm 2019, CHS đã bị cơ quan chức năng đóng cửa.