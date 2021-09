Cựu thư ký báo chí hé lộ điều bất ngờ trong cuộc gặp Trump - Putin

Stephanie Grisham, cựu thư ký báo chí của Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã viết về mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo trong cuốn sách sắp ra mắt có tựa đề "I’ll Take Your Question Now" (tạm dịch Tôi sẽ nhận câu hỏi của các bạn).

Trong đó, bà Grisham đã mô tả cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 ở Nhật Bản vào năm 2019.

"Lúc đó, có nhiều lời kêu gọi trừng phạt Nga vì can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và vi phạm nhân quyền. Và ông Trump đã nói với ông Putin ‘Tôi sẽ hành động cứng rắn hơn với ông trong vài phút, nhưng chỉ để quay phim thôi. Sau khi họ rời đi, chúng ta sẽ nói chuyện. Ông hiểu mà’", bà Grisham viết về cuộc gặp, theo The New York Times.

Tờ The New York Times cũng dẫn lời bà Grisham trong cuốn sách cho biết cựu cố vấn hàng đầu của ông Trump, bà Fiona Hill, đã nhận thấy những nỗ lực tinh vi của Tổng thống Putin nhằm khiến nhà lãnh đạo Mỹ phân tâm.

Tổng thống Trump và Putin lại hữu hảo bông đùa tại G20

"Khi cuộc họp bắt đầu, bà Fiona Hill nghiêng người và hỏi tôi liệu tôi có để ý đến phiên dịch viên của Tổng thống Putin hay không. Phiên dịch viên đó là một phụ nữ rất quyến rũ có mái tóc nâu dài, khuôn mặt xinh xắn và một thân hình tuyệt vời", bà Grisham viết.

“Bà Hill nói với tôi rằng bà nghi ngờ người phụ nữ này đã được ông Putin lựa chọn để làm tổng thống của chúng tôi phân tâm", theo cuốn sách của bà Grisham.

The New York Times dẫn lời bà Liz Harrington, phát ngôn viên của ông Trump, cho biết cuốn sách của bà Grisham là "một nỗ lực đáng thương khác nhằm kiếm tiền từ quyền lực của tổng thống và bán những lời nói dối về gia đình Trump".

“Cuốn sách đó có rất ít nội dung thực chất và chứa đầy những câu chuyện phiếm. Nó không đáng được ghi nhận một cách nghiêm túc”, bà Harrington nói thêm.

Cuốn sách của bà Grisham dự kiến phát hành vào tuần tới. Quyển sách này chứa các cáo buộc khác bất lợi cho ông Trump như những lần cựu tổng thống ngược đãi nhân viên và đưa ra bình luận không phù hợp về một nữ trợ lý trẻ, The New York Times đưa tin.