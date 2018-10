Đa số Mỹ muốn phá vỡ thế thống trị lưỡng đảng Cộng hòa-Dân chủ

Kết quả khảo sát mới do viện Gallup thực hiện còn cho thấy khoảng 38% số người được hỏi không hài lòng với cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ.

Đây là xu hướng phản ánh liên tục và nhất quán trong các cuộc khảo sát suốt 5 năm qua, theo trang News.gallup.com .

Shutterstock Đa số dân Mỹ đều cho rằng cần phải có chính đảng thứ ba

Đáng chú ý, có đến 72% số người theo Chủ nghĩa tự do ủng hộ sửa đổi hệ thống chính trị và bầu cử sao cho có đảng thứ ba đủ sức chiến thắng trong các kỳ bầu cử ngoài hai chính đảng truyền thống.

Trong khi đó, 54% số người Dân chủ cho rằng sự trỗi dậy của đảng phái thứ ba sẽ mang lại lợi ích cho nền chính trị Mỹ, nhưng chỉ có 38% số người Cộng hòa đồng ý với nhận định này.

Luật pháp Mỹ cho phép các đảng phái tự do thành lập và hoạt động nhưng trên thực tế chính trường nước này do lưỡng đảng thống trị. Theo thống kê, đại diện Cộng hòa hoặc Dân chủ đã thay phiên nhau lãnh đạo Nhà Trắng và quốc hội trong hơn 150 năm qua. Các đảng lớn khác như đảng Xanh và đảng Tự do tuy cũng có nhiều người ủng hộ nhưng gần như không thể chiến thắng trong bầu cử các cấp ở Mỹ.