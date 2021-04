Đại dịch trở lại châu Á

Khan hiếm nguyên liệu vắc xin

Chủ tịch Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII - hãng sản xuất vắc xin lớn nhất thế giới ) Adar Poonawalla mới đây kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu nguyên liệu thô để giúp gia tăng năng suất sản xuất vắc xin.

SII là nhà cung cấp vắc xin chính cho chương trình COVAX của LHQ nhằm phân phối vắc xin cho các nước nghèo. Tuy nhiên chương trình này gần đây bị cản trở do việc các nước giàu gom hàng, khiến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chỉ trích mạnh mẽ. Theo số liệu của WHO, hơn 832 triệu liều vắc xin đã được tiêm, trong đó hơn 82% là tại các nước thu nhập cao hoặc trung bình cao, trong khi các nước thu nhập thấp chỉ có 0,2%.

Tính đến hôm qua, tổng số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 3 triệu. Theo AFP, sau một giai đoạn tạm lắng hồi tháng 3, số ca tử vong mỗi ngày đang liên tục tăng và lên mức trung bình 12.000 ca mỗi ngày vào tuần trước.