Dân Nga bớt nhậu nhẹt nhờ Tổng thống Putin thích sống lành mạnh

“Liên bang Nga từ lâu bị xem là một trong những quốc gia uống rượu nhiều nhất thế giới”, báo cáo viết, cho biết thêm rượu góp phần không nhỏ cho tình trạng tử vong gia tăng mạnh trong những năm 1990, theo AFP. “Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khuynh hướng này đã được đảo ngược", WHO khẳng định trong báo cáo.

Các tác giả báo cáo chỉ ra tỷ lệ người tiêu thụ rượu tính theo đầu người từ năm 2003 đến 2016 đã giảm 43% và sự sụt giảm này góp phần không nhỏ vào khuynh hướng tăng tuổi thọ ở Nga. Tuổi thọ trung bình ở nước này đạt đến đỉnh cao lịch sử vào năm 2018 - 78 tuổi đối với phụ nữ và 68 tuổi đối với nam giới. Vào đầu thập niên 1990, tuổi thọ của nam giới ở Nga chỉ là 57.

Cựu lãnh đạo Liên Xô cũ Mikhail Gorbachev từng tung ra một chiến dịch chống rượu bằng việc cấm một phần, giúp giảm mức tiêu thụ từ giữa thập 1980 cho đến năm 1990. Nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ, tình trạng tiêu thụ rượu tăng mạnh trở lại.

WHO cho rằng khuynh hướng giảm trong tiêu thụ rượu ở Nga là nhờ nhiều biện pháp được đưa ra kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin , vốn yêu thể thao, nhậm chức vào năm 2000. Trong đó có những hạn chế bán rượu và các biện pháp thúc đẩy lối sống lành mạnh. Số liệu WHO công bố trước đó cho thấy người Nga trung bình bây giờ uống ít rượu hơn so với người Đức và Pháp.