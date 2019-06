Đảng thân ông Thaksin không cử người ứng cử chức Thủ tướng Thái Lan

Đảng thân hữu cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã quyết định loại bỏ ba ứng cử viên của đảng mình để chọn ông Thanathorn Juangroongruangkit đại diện cho liên minh chống chính quyền quân sự đối đầu với đương kim Thủ tướng Prayut Chan-ocha.

Thủ tướng Prayut không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử hồi cuối tháng 3.2019, nhưng được liên minh cánh hữu ủng hộ và đề cử, trong khi lãnh đạo của đảng non trẻ nhưng được dân chúng ủng hộ Future Forward, ông Thanathorn từ bỏ chức nghị sĩ sau khi bị cáo buộc vi phạm điều cấm trong tranh cử, sở hữu cổ phần trong công ty truyền thông, điều mà ông phủ nhận.

Cả hai ứng cử viên đại diện cho hai liên minh đối lập không xuất hiện trong cuộc tranh luận của các nghị sĩ hôm qua, trước khi cuộc bỏ phiếu dự kiến được thực hiện vào rạng sáng ngày 6.6. Một trong hai ứng cử viên phải giành ít nhất 376 phiếu để trở thành thủ tướng và lập chính phủ liên minh.

Liên minh ủng hộ ông Prayut do đảng Palang Pracharath cầm đầu chiếm ưu thế trong Quốc hội lưỡng viện sau khi lôi kéo thành công hai đảng lớn là Dân chủ và Bhumjaithai. Liên minh này đang sở hữu 254 ghế ở Hạ viện, chưa kể 250 ghế do chính quyền quân sự bầu chọn ở Thượng viện, trong khi phe đối lập do Pheu Thai thành lập chỉ có 246 ghế.

Trong một diễn biến khác, hôm qua cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tuyên bố từ bỏ chức nghị sĩ để phản đối đảng Dân chủ của ông biểu quyết đứng về phe của ông Prayut, thay vì chọn vị trí trung lập trong chính phủ mới như đề nghị của ông. Kết quả biểu quyết cũng khiến nhiều đảng viên tuyên bố từ bỏ Dân chủ.