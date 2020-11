Dấu hiệu Philippines cứng rắn hơn trước Trung Quốc

Hồi tháng trước, PXP tiết lộ Công ty Forum Ltd thuộc tập đoàn này đang đảm nhiệm cuộc đàm phán với CNOOC về việc khai thác dầu khí chung ở Biển Đông. PXP tiết lộ về cuộc đàm phán sau khi Bộ trưởng Cusi ngày 15.10 thông báo Tổng thống Rodrigo Duterte đã phê chuẩn việc dỡ bỏ lệnh tạm hoãn thăm dò dầu khí ở Biển Đông do Manila đơn phương áp dụng từ năm 2014. Khi đó, ông Cusi nhấn mạnh chính phủ Philippines ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm “với thiện chí và sự quan tâm đối với các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Philippines và Trung Quốc, Công ty Forum Ltd và Tổng công ty dầu khí ngoài khơi Trung Quốc”.