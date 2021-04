Dấu hiệu thách thức đối với chính quyền Biden

Có một thực tế là xu hướng theo dõi các sự kiện lớn được truyền hình trực tiếp tại Mỹ đã giảm mạnh. Sự kiện trao giải Oscar vào tối 25.4 có số người xem truyền hình trực tiếp thấp kỷ lục với gần 10 triệu lượt, giảm 58% so với năm ngoái.

Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của đại dịch khiến nhiều người cắt thuê bao, cũng như các yếu tố khác. Bên cạnh đó, số người theo dõi giảm có thể còn do ông Biden phát biểu vào cuối tháng 4, khi số người xem truyền hình thường thấp hơn so với thời điểm giữa đông mà nhiều người tiền nhiệm thường phát biểu lần đầu tại quốc hội. Dù vậy, việc số người xem thấp chắc chắn là dấu hiệu của thách thức lớn cho nhiệm kỳ Tổng thống Biden , khi những thông điệp, chính sách đối nội quan trọng ông đưa ra đã không đến được với một bộ phận đáng kể người dân.