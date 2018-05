Đệ nhất phu nhân Mỹ bị tố đạo văn

Cuốn sách Be Best mới xuất bản của đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, nhằm kêu gọi người lớn giáo dục an toàn trực tuyến cho trẻ, bị cho là khá giống một tài liệu hồi năm 2014.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump giới thiệu chiến dịch hành động Be Best - AFP AFP Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump giới thiệu chiến dịch hành động Be Best

Theo BBC ngày 9.5, chủ đề và đồ họa trong Be Best không khác nhiều so với tập sách của Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ. Liên quan vụ việc, Nhà Trắng giải thích rằng Ủy ban Thương mại liên bang đã đề nghị đệ nhất phu nhân đưa tài liệu của họ vào cuốn cẩm nang của bà để quảng bá những thông điệp tích cực từ tập sách. Tin liên quan Đệ nhất phu nhân Mỹ công bố chiến dịch hành động

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thân thiện với học sinh

Tổng thống Putin nói gì mà đệ nhất phu nhân Mỹ cười tươi? Hồi năm 2016, bà Melania cũng bị cáo buộc có bài phát biểu được sao chép nhiều phần từ diễn văn năm 2008 của cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Lúc đó, nhân viên chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là Meredith McIver, người soạn bài phát biểu của bà Melania, thừa nhận đã “vay mượn” từ bà Michelle.