Đếm lại số thiên hà trong vũ trụ

Trong quá trình thực hiện sứ mệnh bay ngang Diêm Vương tinh và Arrokoth, thiên thể ở rìa hệ mặt trời, lần lượt trong năm 2015 và 2019, phi thuyền New Horizons của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã có cơ hội quan sát mảng không gian rộng lớn của vũ trụ xa thẳm, theo Đài CNN. Ở cách trái đất 6,43 tỉ km, tàu vũ trụ của NASA phát hiện bầu trời nó đang khảo sát tối gấp 10 lần so với kết quả do Hubble ghi nhận. Điều này do Hubble đang trên quỹ đạo trái đất, ở độ cao 547 km, và nó phải đánh vật với tình trạng ô nhiễm ánh sáng đến từ hiệu ứng gọi là “ánh sáng hoàng đạo”. Đây là hiệu ứng bắt nguồn từ bụi xuất phát từ các tiểu hành tinh và sao chổi, và những hạt bụi này phản xạ ánh sáng mặt trời , từ đó tạo ra hiện tượng này.