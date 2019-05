Dọa giết Tổng thống Trump, đối diện 140 năm tù

Ông Gary Gravelle sống tại bang Connecticut đã bị truy tố 16 tội danh trong đó có cáo buộc dọa giết Tổng thống Donald Trump.

Reuters ngày 13.5 dẫn bản cáo trạng cho biết bị cáo 51 tuổi gửi đến Nhà Trắng một bưu phẩm trong đó có chứa chất bột màu trắng và tờ giấy ghi “ông chết” hồi tháng 9.2018.

Ông Gravelle cũng gửi những phong bì tương tự đến các giáo đường Do Thái, đền thờ Hồi giáo và trụ sở một số tổ chức khác.

Trong tờ giấy, Gravelle nói rằng chất bột trắng là chất độc sinh học nhưng cơ quan điều tra sau đó xác nhận chất này vô hại.

Ông Gravelle có lý lịch phạm tội và cũng từng ngồi tù vào năm 2013 vì hành vi đe dọa tương tự. Nếu bị tuyên có tội tổng cộng 16 cáo buộc nêu trên thì Gravelle sẽ chịu bản án tối đa 140 năm tù.

Trong khi đó, tờ The Buffalo News đưa tin giới chức Mỹ cũng vừa bắt giữ và truy tố ông Jared Marc Brown (23 tuổi), sống ở thành phố Lockport, bang New York vì dọa giết Tổng thống Trump và một số quan chức khác bằng vi khuẩn bệnh than