Đối tượng truy nã đột nhập căn cứ có chuyên cơ tổng thống Mỹ

Không quân Mỹ thông báo vụ đột nhập xảy ra vào ngày 4.2 tại căn cứ Andrews ở bang Maryland, nơi đồn trú của đội bay chuyên chở tổng thống và phó tổng thống Mỹ

CNN dẫn thông báo cho biết người đàn ông này đã đột nhập vào sân bay và leo lên một chiếc máy bay Boeing C-40, chuyên dùng để chở các quan chức cấp cao trong chính quyền. Lực lượng an ninh tại căn cứ đã bắt giữ và thẩm vấn người đột nhập.

Theo tờ Military Times, người đột nhập tên Joseph Armstrong (36 tuổi), đang bị truy nã vì tội ăn cắp. Người này được cho là không có liên hệ gì với các nhóm cực đoan.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng Bộ Quốc phòng và không quân đang theo dõi sát sao vụ việc và cho biết không quân đã điều chỉnh một số giao thức an ninh sau vụ việc. Tổng thanh tra không quân Sami Said đã chỉ thị điều tra vụ việc và không quân sẽ rà soát toàn diện an ninh tại căn cứ.

Tổng thống Joe Biden đến căn cứ Andrews ngày 5.2 để về Delaware nghỉ cuối tuần Reuters

Đại tá Roy Oberhaus, phó chỉ huy đơn vị không quân 316 tại căn cứ Andrews cho biết an ninh tại căn cứ là điều tối quan trọng. Ông Oberhaus miêu tả đây là vụ xâm phạm an ninh nghiêm trọng và giới lãnh đạo căn cứ đang điều tra để làm rõ diễn biến, ngăn ngừa sự việc tái diễn.

Một quan chức hành pháp nói với CNN rằng không có nguy cơ người đột nhập đã tiếp cận được với những tài sản quan trọng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo không quân Mỹ, máy bay C-40 chuyên chở các chỉ huy quân sự , thành viên nội các và quốc hội.