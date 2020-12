Đức - Trung Quốc khẩu chiến tại Liên Hiệp Quốc

Trong cuộc họp cuối cùng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trước khi về hưu và trước khi Đức kết thúc nhiệm kỳ thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an vào cuối tháng 12, Đại diện thường trực phái đoàn Đức Christoph Heusgen ngày 22.12 bất ngờ kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho công dân Canada đang bị Bắc Kinh giam giữ mà theo ông là “không công bằng”, theo Reuters. “Giáng sinh là thời điểm thích hợp cho cử chỉ như vậy”, ông Heusgen nói.