Giá dầu vẫn căng thẳng

So với hồi đầu tháng, giá dầu đã tăng lên mức khá cao. Cụ thể vào hôm qua (30.3), theo Bloomberg, giá dầu WTI trên thị trường New York (Mỹ) ở mức xấp xỉ 65 USD/thùng, tăng gần 7% so với đầu tháng 3. Cùng ngày, giá dầu Brent trên thị trường London (Anh) khoảng 70 USD/thùng, cũng tăng gần 9% so với ngày 1.3. Mức giá hiện nay đã tăng khoảng 50% so với giai đoạn tháng 6.2017.



Như vậy, giá dầu tháng 3 ngày càng cao hơn rất nhiều so với kỳ vọng mức trung bình 58 USD/thùng cho năm 2018. Kết quả này bắt nguồn từ việc căng thẳng thương mại giữa các bên tăng cao, vốn có thể dẫn đến gia tăng chi phí cho nền kinh tế.

Mặc dù vậy, lý do quan trọng nhất vẫn là việc - theo Bloomberg - một số thành viên thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) đang tìm cách đẩy mạnh việc cắt giảm sản lượng khai thác. Hơn 1 năm qua, OPEC cùng với Nga hợp tác cắt giảm sản lượng khai thác để tăng giá dầu. Rủi ro tiềm ẩn còn lớn hơn khi nhiều thông tin cho thấy khả năng cao là OPEC sẽ tiếp tục chương trình trên đến giữa năm 2019, chứ sẽ không dừng lại vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, một số nguồn tin và nhận định đều chỉ dấu khả năng Mỹ sẽ tăng trừng phạt lên Iran, khiến nước này cắt giảm sản lượng dầu mạnh hơn nữa. Khi đó, nguồn cung toàn cầu bị ảnh hưởng mạnh vì Iran chiếm tỷ lệ lớn trong tổng sản lượng. Giữa bối cảnh này, nếu các bên không giải quyết căng thẳng và tìm được tiếng nói chung để giải quyết một số tranh chấp, bất đồng thì tình hình giá dầu sẽ càng khó lường.