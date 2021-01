Giải mã dấu hiệu trên súng của cảnh sát trong vụ bạo loạn tại toà nhà quốc hội Mỹ

Sau khi người biểu tình xông vào tòa nhà, lực lượng cảnh sát đã sơ tán các nghị sĩ đến nơi an toàn. Tại phòng họp hạ viện, một số nghị sĩ và nhân viên chưa thể ra ngoài nên cảnh sát phải dùng bàn ghế chắn ngay cửa ra vào để cố thủ bên trong.

Những hình ảnh được ghi lại cho thấy trên súng của các cảnh sát mặc thường phục đều có dán miếng băng dán phản quang với sọc trắng - đỏ.

Theo trang The Drive, đây là cách đánh dấu nhằm giúp các thành viên trong đội an ninh nhanh chóng nhận ra nhau và đề phòng khả năng bắn nhầm đồng đội trong tình huống hỗn loạn, đặc biệt là trong những vụ có thể có một hoặc nhiều tay súng tham gia.

Ông Tomer Israeli, cựu chỉ huy thuộc Cơ quan An ninh Israel ( Shin Bet , cơ quan phụ trách an ninh nội địa), cho biết việc dán dấu hiệu nhận diện này nhằm giúp cảnh sát đưa ra quyết định trong tức khắc liệu có nên nổ súng hay không trong tình huống hỗn loạn, và đây không phải là điều xa lạ đối với các lực lượng an ninh.