Hà Lan bắt kẻ trộm tranh Van Gogh và Hals trị giá nhiều triệu USD từ bảo tàng

Hãng tin AFP dẫn thông tin từ cảnh sát Hà Lan cho hay người đàn ông 58 tuổi đang bị tạm giữ tại nhà riêng ở thị trấn miền trung Baarn vì nghi ngờ đã trộm bức tranh "Parsonage Garden at Nuenen in Spring" (lược dịch: Khu vườn Parsonage tại Neunen vào mùa xuân) do Van Gogh vẽ năm 1884 từ Bảo tàng Singer Laren gần Amsterdam vào tháng 3.2020.

Bức tranh còn lại là " Two Laughing Boys with a Mug of Beer ", (lược dịch: Hai cậu bé vui cười với cốc bia) do họa sĩ Hals hoàn thành năm 1626 từ Bảo tàng Hofje Van Aerden ở Leerdam tháng 8.2020, theo người phát ngôn lực lượng cảnh sát Maren Wonder.