Hận nhau vẫn cần nhau

Ba Lan đứng ra tổ chức hẳn một hội nghị quốc tế để Israel cùng Mỹ tập hợp lực lượng chống Iran. Israel thì đăng cai cuộc gặp cấp cao với 4 thành viên nhóm Visegrad (Ba Lan, Hungary, CH Czech và Slovakia). Thế rồi, những phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Yisrael Katz về quan hệ giữa Ba Lan và người Do Thái khi xưa đã khiến căng thẳng nảy sinh còn cuộc gặp cấp cao nói trên cũng bị hủy.

Cặp quan hệ song phương này đặc biệt như vậy bởi hai bên vừa cần nhau lại vừa hận nhau. Israel cho rằng Ba Lan không phải hoàn toàn vô can về những gì đã xảy ra với người Do Thái từ thời Thế chiến 2 về sau. Phía Warsaw không thể chấp nhận quan điểm này và nhấn mạnh Đức Quốc xã là thủ phạm duy nhất gây tang thương cho người Do Thái ở Ba Lan.

Họ cần nhau vì những lợi ích rất thiết thực hiện tại cũng như lâu dài. Chính quyền hiện tại ở Ba Lan hiện gặp khó khăn không nhỏ trong EU và rất cần mở rộng quan hệ đối ngoại. Israel lại càng thêm thích hợp vì còn giúp Ba Lan thúc đẩy quan hệ với chính quyền hiện tại ở Mỹ. Israel cần Ba Lan vì quan hệ chung với EU cũng không được tốt đẹp và muốn dùng quan hệ với Ba Lan, cũng như nhóm Visegrad, để phân hóa nội bộ EU.