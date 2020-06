Hàn Quốc phản ứng sau đe dọa từ em gái lãnh đạo Kim Jong-un

Cuộc họp nói trên, do Giám đốc an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong chủ trì, xem xét tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như cách ứng phó những đe dọa gần đây của Bình Nhưỡng cắt đứt tất cả mối quan hệ liên Triều, theo Yonhap dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok.

Cuộc họp an ninh mới diễn ra một ngày sau khi bà Kim Yo-jong , Phó trưởng ban thứ nhất Ban Mặt trận thống nhất đảng Lao động Triều Tiên (WPK) phụ trách quan hệ với Hàn Quốc, tuyên bố đây là lúc thích hợp để tuyệt giao với giới chức miền Nam, theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA).

Bà Kim nói rằng thông qua quyền lực được lãnh đạo tối cao, đảng và nhà nước giao phó, bà đã chỉ thị cho cơ quan phụ trách vấn đề với Hàn Quốc tiến hành biện pháp kế tiếp.

[VIDEO] Triều Tiên đe dọa cắt đứt quan hệ với Tổng thống Trump

Bà Kim đưa ra cảnh báo trên nhằm phản ứng việc các tổ chức người Triều Tiên đào tẩu tại Hàn Quốc rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Tuần trước, bà Kim đe dọa sẽ hủy thỏa thuận về giảm căng thẳng quân sự với Hàn Quốc và ngưng các dự án trao đổi quan trọng song phương nếu Hàn Quốc không chấm dứt được việc rải truyền đơn.

Đến ngày 9.6, Triều Tiên cắt liên lạc với Hàn Quốc. Một ngày sau đó, Hàn Quốc cảnh báo sẽ có biện pháp pháp lý đối với hai tổ chức liên quan việc rải truyền đơn nhưng hai tổ chức này tuyên bố sẽ tiếp tục chương trình rải truyền đơn của họ.