Hành trình tìm về bình minh của vũ trụ

Theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san khoa học Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, các nhà khoa học sẽ có thể nhìn ngược thời gian đủ xa để chứng kiến khoảnh khắc “ bình minh của vũ trụ ”, là khi những ngôi sao đầu tiên hình thành. Ngoài ra, họ cũng xác định được chính xác thời điểm xảy ra sự kiện quan trọng này, theo tờ The Guardian.