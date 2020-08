Hậu trường chính trị: Anh chính thức rơi vào suy thoái

Anh cũng là nước suy thoái nặng nề nhất trong các nền kinh tế lớn tính đến thời điểm này. So với cuối năm 2019, sản lượng kinh tế Anh đã giảm tới 22,1% trong 6 tháng đầu năm 2020, kết quả đáng báo động hơn nhiều so với Đức, Pháp, Ý hay Mỹ. Đợt suy thoái kinh tế này có nguyên do trực tiếp từ đại dịch Covid-19 , khi chính phủ áp dụng các biện pháp phong tỏa, yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa để ngăn dịch bệnh lây lan. Các ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là dịch vụ, sản xuất và xây dựng. Cuộc khủng hoảng thất nghiệp cũng đã tác động trực tiếp đến hàng trăm ngàn người.