Hội đồng Bảo an lần đầu thảo luận về tăng cường hợp tác với ASEAN

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 30.1, tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an đã tổ chức phiên thảo luận về quan hệ hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, dưới sự chủ trì của Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tháng 1.2020