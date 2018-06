Hồi hộp chờ đợi

Đến hôm qua, giá dầu nằm ở mức “dễ chịu” hơn nhiều so với mức 2 tuần trước. Cụ thể, giá dầu WTI trên thị trường New York (Mỹ) là 65,8 USD/thùng, giảm khoảng 9% so với mức cao trào 72 USD/thùng vào ngày 21.5. Giá dầu Brent trên thị trường London (Anh) hôm qua khoảng 76,5 USD/thùng, cũng giảm 6% so với ngày 21.5.



Tuy có giảm so với 2 tuần trước, nhưng thực tế giá dầu vẫn ở mức cao và thường xuyên dao động trong những ngày qua. Đây là kết quả của việc thế giới vẫn chưa thể biết hội nghị của OPEC ngày 22.6 sẽ đạt kết quả thế nào. Vẫn còn quá mù mờ về lời hứa “hạ nhiệt” chương trình cắt giảm sản lượng mà OPEC và Nga hợp tác tiến hành trong 2 năm qua. Gần đây, đại diện Ả Rập Xê Út, nước tiên phong trong nhóm OPEC tham gia cắt giảm sản lượng, chỉ bóng gió rằng sẽ không để thị trường năng lượng bất ổn trong bối cảnh hiện nay. Những ngày qua, tình hình của Iran lẫn Venezuela, 2 thành viên có sản lượng khai thác lớn trong OPEC, trở nên căng thẳng do áp lực từ Mỹ và châu Âu. Trong bối cảnh đó, lời hứa “ổn định” của OPEC có thể chỉ là tăng cường sản lượng bù vào phần thiếu hụt nếu có của Iran và Venezuela. Nếu như thế thì chẳng có ý nghĩa nhiều đối với thị trường. Cho nên, giờ đây thế giới vẫn phải chờ đợi thỏa thuận mà hội nghị sắp tới “chốt hạ” là gì.