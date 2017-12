Thông tin trên do Amaq, kênh tuyên truyền của IS, đăng hôm 29.12, nhưng IS không cung cấp bằng chứng cho tuyên bố của mình, theo Reuters.

Vụ đánh bom tại siêu thị Perekrestok xảy ra vào tối 27.12, khiến 13 người bị thương. Giới chức điều tra cho biết vụ nổ do quả bom tự chế chứa khoảng 200 g chất nổ cùng các mảnh kim loại nhằm tăng tính sát thương gây ra.

Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương các quân nhân Nga tham chiến tại Syria ngày 28.12, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định vụ tấn công xảy ra ở St. Petersburg là “hành động khủng bố”. Tuy nhiên, lãnh đạo Nga không tiết lộ nhóm hoặc cá nhân nào đứng sau vụ tấn công.

Thông tin IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom siêu thị Perekrestok được đưa ra cùng ngày Tổng thống Putin ký ban hành luật tăng nặng hình phạt đối với việc tuyển mộ phần tử khủng bố, theo BBC.

IS đã tuyển mộ hàng ngàn tay súng từ Nga và các nước xung quanh. Tổng thống Putin trước đó đã ra cảnh báo về những nguy hiểm các tay súng có thể gây ra nếu chúng trở về nước.

Văn Khoa