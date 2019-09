Israel bị tố bắn chết 2 trẻ vị thành niên tham gia biểu tình ở Dải Gaza

Giới chức y tế Palestine xác định 2 nạn nhân là Khaled Al-Rabai (14 tuổi) và Ali Al-Ashqar (17), và khẳng định trong số người bị thương có 38 người bị trúng đạn.

Một phát ngôn viên quân đội Israel cho hay binh sĩ bảo vệ biên giới đối diện với hơn 6.000 người biểu tình tại nhiều điểm khác nhau nằm dọc hàng rào biên giới giáp với Gaza. Trong đó có nhiều người ném thiết bị nổ và bom cháy.

Người phát ngôn còn nói có vài người biểu tình vượt qua hàng rào rồi quay lại Gaza và các lực lượng Israel phản ứng bằng cách sử dụng biện pháp giải tán chống bạo động. Tuy nhiên, ông không bình luận về trường hợp tử vong nói trên.

Theo giới chức y tế Gaza, có khoảng 210 người Palestine thiệt mạng kể từ cuộc biểu tình chống Israel bùng phát hồi tháng 3.2018. Những người biểu tình phản đối việc Israel từ chối cho người tị nạn Palestine quay về nơi mà họ đã rời đi hoặc bị trục xuất trước đây và hiện do Israel kiểm soát, đồng thời kêu gọi kết thúc tình trạng phong tỏa an ninh đối với Gaza do Israel và Ai Cập áp đặt.

Vài giờ sau cuộc biểu tình hôm 6.9, 5 tên lửa được phóng từ Gaza hướng về phía Israel. Trong đó có một quả rơi xuống một cánh đồng ở Israel, nhưng không có ai bị thương, theo truyền thông Israel. Đáp lại, Israel tiến hành cuộc không kích và cho xe tăng khai hỏa nhắm vào một số mục tiêu quân sự thuộc phong trào Hamas ở phía bắc Gaza. Giới chức Palestine khẳng định không có thương vong trong đợt đáp trả mới từ Israel.