Israel đột kích, bắt thủ lĩnh Hamas ở Bờ Tây

Theo The Times of Israel ngày 3.6, cuộc đột kích do các thành viên tinh nhuệ của Đơn vị Duvdevan thuộc lực lượng phòng vệ Israel (IDF) và lực lượng an ninh Shin Bet tiến hành tại Bờ Tây. Một thủ lĩnh hàng đầu của Hamas là Sheikh Jamal Tawil đã bị bắt giữ.

Tuyên bố của IDF gọi ông Tawil là nhân vật cấp cao của Hamas, cáo buộc người này đóng vai trò quan trọng trong các phong trào bạo động và xây dựng lại trụ sở Hamas ở Ramalla. IDF còn cho rằng Tawil liên quan tới một loạt vụ đánh bom liều chết.

Hamas nhanh chóng lên án vụ bắt giữ, đồng thời khẳng định điều đó sẽ không ngăn cản được các hành động của lực lượng này ở Bờ Tây.

Vụ bắt giữ trên theo sau chiến dịch trấn áp các hoạt động của Hamas ở Bờ Tây do Israel tiến hành những ngày qua, trong đó có các vụ đột kích để bắt giữ quy mô lớn những người tham gia biểu tình trong cuộc xung đột ở Dải Gaza hồi tháng 5.

Israel và Hamas đã đạt lệnh ngừng bắn sau 11 ngày giao tranh đẫm máu ở Dải Gaza với hàng trăm dân thường thiệt mạng.. Hamas phóng rốc két còn Israel không kích. Dải Gaza sau cuộc xung đột trở thành đống đổ nát. Sự ổn định tại khu vực này vẫn luôn mong manh và bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm bất kể lệnh ngừng bắn.