Ít nhất 5 người thiệt mạng giữa bão tuyết hoành hành nhiều tiểu bang Mỹ,

Trang The Weather Channel ngày 18.12 đưa tin đợt bão tuyết lớn đầu tiên của mùa đông năm nay đã ập đến khu vực đông bắc nước Mỹ, khiến tuyết rơi dày đến gần 1,2 m và làm ít nhất 5 người thiệt mạng.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng ghi nhận hàng trăm tai nạn giao thông tại nhiều bang, và hơn 50.000 khách hàng bị mất điện vào chiều ngày 17.12 (giờ địa phương), chủ yếu tại Virginia và bang New York

Nhiều người chơi đùa với tuyết tại New York Ảnh: AFP Tại các bang Pennsylvania và New York, tuyết rơi dày hơn 1m tại nhiều thành phố, với tuyết rơi dày nhất là 1,12 m tại làng Newark Valley ở New York, cách thành phố Binghamton khoảng 15 km.

Tại Binghamton, nhiều người phải dùng xẻng, dùng máy thổi tuyết để dọn lối ra, hoặc chờ trong nhà cho đến khi tuyết ngừng rơi. Cơ quan Thời tiết quốc gia cho biết bão tuyết đã lập kỷ lục 2 ngày liền tại Binghamton.

Thống đốc New York Andrew Cuomo thông báo tình trạng khẩn cấp tại 18 hạt, sau khi bang này ghi nhận tuyết rơi dày nhất trong vòng 3 năm qua, gây khó khăn cho giao thông tại nhiều khu vực thành thị.

Một nhân viên dọn tuyết tại Manhattan, New York Ảnh: AFP Tại Pennsylvania, một tai nạn giao thông liên quan đến hàng chục xe trên một tuyến đường chính vào tối 16.12 khiến 2 người thiệt mạng. Cảnh sát khuyến cáo người dân chỉ nên di chuyển trên đường nếu "tuyệt đối cần thiết".

Bên cạnh đó còn có một người đàn ông tại Pennsylvania thiệt mạng do bị xe dọn tuyết đâm và 2 người thiệt mạng trong 2 vụ tai nạn giao thông ở Kansas và New York do tuyết làm xe mất lái.